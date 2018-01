Terra: Leia as principais notícias desta quarta-feira (03/01)

Confira as notícias que marcaram a noite de ontem e comece o dia bem informado.

Tragédia com ônibus no Peru mata 25



Ônibus que levava 53 pessoas a caminho de Lima , no Peru , cai de um penhasco de uma altura de mais de 100 metros e deixa, pelo menos, 25 mortos . Um trailer invadiu a pista contrária por causa de um problema nos pneus e acertou o ônibus num trecho conhecido como “Curva do Diabo” .

Possível condenação de Lula e Previdência fazem dólar cair



O dólar fechou o primeiro pregão do ano com a maior queda ante o real desde maio de 2017 , em linha com o exterior e com investidores apostando que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região manterá a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Congresso aprovará a reforma da Previdência . A moeda norte-americana recuou 1,64% , a R$ 3,2601 na venda, na maior queda desde 19 de maio, quando o mercado reagia aos desdobramentos da delação de executivos da JBS .

City retoma rotina de vitórias



Dois dias depois de empatar com o Crystal Palace e ver cair a sua série recorde de vitórias consecutivas, além de perder Gabriel Jesus por lesão , o Manchester City reencontrou o caminho de vitórias : 3 a 1 tranquilo sobre o Watford e liderança folgada do Campeonato Inglês .

Padre posta mensagem de Ano Novo com arma



Um padre da igreja de São José dos Quatro Marcos, município do Mato Grosso , causou polêmica após publicar uma foto no WhatsApp Status , onde está segurando um revólver em mensagem de Réveillon .

Possível novo teste de mísseis da Coreia do Norte



A embaixadora norte-americana na ONU , Nikki Haley , alertou a Coreia do Norte contra um outro teste de mísseis e disse que Washington não levará a sério planejadas conversações entre o regime norte-coreano e a Coreia do Sul se Pyongyang não der passos na direção de abrir mão de suas armas nucleares .

Balança comercial fecha 2017 com superávit recorde

A balança comercial brasileira encerrou 2017 com superávit recorde de 67 bilhões de dólares , ultrapassando os 47,683 bilhões de 2016, informou o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) . Foi o segundo ano seguido em que a balança comercial registrou superávit recorde, apresentando em 2017 um aumento de 40,5 por cento sobre 2016.

Palmeiras estreia na Copinha com vitória sobre o Luverdense

O Palmeiras iniciou a briga pelo título inédito da Copa São Paulo Júnior com vitória por 3 a 0 sobre o Luverdense-MT no Joaquinzão, em Taubaté, nesta terça-feira. O meia José Aldo marcou os dois primeiros gols e o volante Matheus Neris fechou a contagem. O Verdão divide a liderança do Grupo 27 com o Taubaté, que bateu o Moto Club-MA por 3 a 0 na partida preliminar.

Desfalcado, Santos goleia na estreia na Copa São Paulo

Mesmo com desfalques importantes, o Santos goleou o América-RN por 3 a 0, em Novo Horizonte, na estreia na Copa São Paulo. Na segunda rodada, o Peixe enfrenta o Aliança-ÇE no dia 5, às 19h15, enquanto rival pega o Novorizontino, no mesmo dia, às 17h15..