Marisa começa o ano com liquidação de até 70%

Mesmo com desconto, todas as compras ainda podem ser parceladas em até 5x sem juros nos cartões Marisa e Marisa Itaucard. A promoção é válida até o dia 17 de janeiro ou até quando durarem os estoques.

A Marisa, maior rede de moda feminina e lingerie do País, acaba com a ansiedade de suas clientes e dá início à sua tradicional campanha de liquidação. As promoções serão válidas em todas as lojas da rede e contam com ofertas por faixas de preço, chegando em descontos de até 70%, com peças até seis vezes mais baratas do que o valor original. A loja virtual da marca ( www.marisa.com.br ) também participa da promoção.

A Marisa é a maior rede de moda feminina e lingerie do Brasil. Com mais de 68 anos de experiência, construiu uma forte relação de cumplicidade e intimidade com a mulher, conhecendo e acompanhando suas necessidades e anseios.

A proposta da marca é ser íntima e cúmplice da mulher brasileira e seus sonhos, oferecendo a ela acesso a uma moda de qualidade, considerando sua diversidade e respeitando as tendências internacionais. Ao longo de sua história, a Marisa é conhecida e reconhecida por seu slogan “De Mulher para Mulher”.

Está presente hoje em todas as regiões do Brasil e conta com aproximadamente 400 lojas nas melhores ruas e shoppings do país. É uma das pioneiras do setor no e-commerce, oferecendo seus produtos pela sua loja virtual há 17 anos.

A Marisa também possui uma divisão de produtos e serviços financeiros, associada ao financiamento de seus clientes, que amplia o valor e o acesso aos seus produtos. Informações: http://imprensa.marisa.com.br.