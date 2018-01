PRF reliza sonho de jovem

3/1/2018

Fã assumido da PRF, Carlos Weverton é surdo e apaixonado pela PRF. A demonstração desse amor é exibida em suas publicações em redes sociais, por meio de desenhos feitos por ele próprio.

Ele é seguidor de vários PRFs que possuem perfis públicos país afora e entrou em contato com uma policial em especial, a PRF Silvane, que trabalha na região de Ponta Grossa (PR). O seu pedido era simples: Como ele mora em Russas, no estado do Ceará, seu desejo era conhecer a Unidade Operacional da PRF que fica na sua cidade e registrar o momento com os policiais e viaturas.

A PRF Silvane entrou em contato com os colegas do Ceará para que o garoto pudesse conhecer o pessoal lá do nordeste.

Deu certo. No dia 2 de janeiro, os agentes da PRF de Russas foram buscá-lo de viatura em sua casa e o levaram para conhecer as dependências da PRF em uma breve visita.

A visita foi cheia de surpresas e imprevistos, pois foi preciso um intérprete, que foi desempenhado pelo seu irmão caçula, Wanderson.

Depois de muitas fotos e muitas curiosidades a visita se encerrou na sede da Delegacia de Russas onde ele foi presenteado com alguns brindes, oferecido pelo Sindicato dos PRFs do Ceará.

Abaixo, algumas das ilustrações feitas pelo Weverton.

Texto: Maciel Jr/PRF