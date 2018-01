Governo do RJ quitará 96% dos salários de novembro na próxima segunda

O governo do estado Rio de Janeiro informou hoje (3) que pagará mais uma parte do salário pendente de novembro na próxima segunda-feira (8), completando 96% de regularização. Devem receber os servidores que possuem vencimento líquido de até R$ 6.244. De acordo com a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), estão nessa situação 55.136 servidores ativos, inativos e pensionistas. Ao todo, os depósitos somarão cerca de R$200 milhões.

Os pagamentos serão efetuados ao longo de todo o dia, mesmo após o término do expediente bancário. No dia 28 de dezembro, já havia sido quitado o salário de quem ganhava até R$ 2.805. Na ocasião, o governo informou que o salário de novembro estava 84% regularizado. Com os novos depósitos previstos para a segunda-feira, ainda ficarão pendentes os salários de 15.927 servidores, que totalizam aproximadamente R$169,8 milhões. De acordo com a Sefaz, será anunciada posteriormente a data para regularização dos salários deste grupo.

O atraso dos salários foi uma constante na vida dos servidores do estado em 2017. Na semana passada, durante solenidade de entrega de cinco caminhões ao Corpo de Bombeiros, o governador Luiz Fernando Pezão pediu desculpas pela situação, mas garantiu que os pagamentos voltarão a ser regulares. “Eu tenho certeza que, no ano de 2018, o servidor vai ter uma vida com mais segurança, sabendo o dia que ele vai receber”.

Edição: Amanda Cieglinski