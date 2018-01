Hospital do iPhone comercializa nove novas lojas em 2017

As recentes unidades da franquia podem ser encontradas nas cidades de São Paulo, Diadema e ABC Paulista

O Hospital do iPhone (HDI), franquia especializada em assistência técnica e venda de acessórios da Apple, fecha o ano com grande atuação no mercado. A marca que entrou para o franchising em 2017 abriu nove pontos espalhados em São Paulo e no ABC, além de uma loja em Diadema.

“Em 2017 aumentamos o nosso faturamento em mais de 50% em relação a 2016. Esse resultado nos deixa com mais foco para o próximo ano. A meta é abrirmos mais de 30 lojas em 2018”, comenta Fabio Reis, diretor de expansão da rede.

De acordo com a Associação Brasileira do Franchising (ABF), o segmento de informática e eletrônicos cresceu 12,7% no terceiro trimestre de 2017 em comparação com 2016. No mesmo período, o setor do franchising teve um aumento no faturamento de 7,8%, passando de R$38 bilhões para quase R$42 bilhões.

Para ser um franqueado do HDI, o interessado deve investir R$ 105 mil. O prazo de retorno estipulado é de nove meses.

Ficha técnica:

Investimento inicial: R$ 105 mil

Taxa de franquia: R$35 mil

Taxa de instalação: R$55 mil (abertura de empresa, insumos, móveis e demais adequações)

Capital de giro: R$15 mil

Faturamento médio mensal: 30%

Prazo de retorno: 9 meses