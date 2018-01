Maurren Maggi é diagnosticada com leishmaniose

EUROIMMUN oferece testes da doença aprovados pela ANVISA

Maurren Maggi foi diagnosticada com leishmaniose. A campeã olímpica pegou a doença durante sua participação em um reality show e já começou o tratamento. A leishmaniose é uma zoonose, grande problema de saúde pública e de acordo com a OMS está entre as seis endemias consideradas prioritárias no mundo.

É uma doença de comunicação compulsória que precisa ser notificada. Dos casos registrados na América Latina, 90% ocorrem no Brasil. A Leishmania donovani é um protozoário que é transmitido através da picada da fêmea do mosquito-palha ou birigi (flebótomo). O reservatório animal da Leishmania é principalmente os cachorros, raposas e roedores.

A leishmania visceral também é conhecida como calazar ou febre dundun. É uma doença sistêmica, caracterizada por febre intermitente com semanas de duração, hepatoesplenomegalia, fraqueza, perda de apetite, anemia, diarreia e sangramentos. Quando não tratada, pode evoluir para óbito. Na maioria dos casos ocorre em área rural, mas está se expandindo para a área urbana.

A ANVISA aprovou recentemente os kits IF: Leishmania donovani IgG e IF: Leishmania donovani IgM (catálogo: FI 2231). Os kits de imunofluorescência são oferecidos pela EUROIMMUN e tem como substrato esfregaços de Leishmania donovani que são incubados com amostra de pacientes, levando a resultados confiáveis. Doadores de sangue devem ser testados para anticorpos contra Leishmania para minimizar o risco de infecção via transfusão de sangue.

Sobre a EUROIMMUN

A EUROIMMUN AG é líder em diagnóstico laboratorial. Mais de 2.400 funcionários em todo mundo desenvolvem, produzem e distribuem sistemas de testes diagnósticos, software e soluções em automação. Os produtos da EUROIMMUN são utilizados no diagnóstico de doenças autoimunes, infecciosas e alérgicas em mais de 150 países, além de oferecer análises genéticas.