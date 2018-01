É o Tchan é convidado da primeira Terça do Olodum

Ensaio será no próximo dia 16 de janeiro na Praça Tereza Batista

A primeira Terça do Olodum vai ter além dos clássicos eternizados pela banda do Pelô, os sucessos do É o Tchan. Beto Jamaica e Compadre Washington, vocalistas do grupo, confirmaram presença no evento que acontecerá no dia 16 de janeiro, abertura do portão às 20 horas, no Largo Tereza Batista – Pelourinho.

O É o Tchan colocará o público para dançar ao som das novas músicas da banda, como “Coroa Vs Novinha”, “Colar de Beijos” e “Bota a Cara no Sol”, além de sucessos dos quase 30 anos do grupo como “Dança da Cordinha” e “Melô do Tchan”.

Com o tema Deusas das Águas – Oceanos, Rios e Lagos, o Olodum apresentará seu tema do Carnaval 2018, que fala das deusas das águas abordando o papel social da mulher, bem como a crise hídrica e o dever em ter consciência na sociedade moderna. “Rosa”, “Alegria Geral”, “Vem Meu Amor”, “Berimbau”, “Madagascar Olodum”, “Ladeira do Pelô”, “Protesto Olodum”, “Canto ao Pescador”, “Deusa do Amor” e “Jeito Faceiro” são alguns hits do repertório do show.

Serviço

Terça da benção do Olodum



Convidados:

É o Tchan!

e Jau

Dia:16 de Janeiro (terça-feira)

Horário:

abertura dos portões ás 20 horas

Onde: Praça Tereza Batista

Endereço: Rua Gregório de Matos, 6 – Pelourinho

Censura 16 anos

Ingresso: R$ 60,00 (meia promocional)

Vendas no local

Informações:(71)3321-5010/3321-4154