DNA Empório tem dicas incríveis para o detox ‘zerar’ o organismo

Quem começou o novo ano sem ao menos um pesinho na consciência porque exagerou na comida ou na bebida, que atire a primeira champanhe ou o primeiro panetone. Brincadeiras à parte, os excessos que acumulamos nas festas de final de ano se refletem diretamente no nosso organismo. Quem começou o novo ano sem ao menos um pesinho na consciência porque exagerou na comida ou na bebida, que atire a primeira champanhe ou o primeiro panetone. Brincadeiras à parte, os excessos que acumulamos nas festas de final de ano se refletem diretamente no nosso organismo.

Pensando nisso, a DNA Empório conta com excelentes produtos para quem deseja introduzir alimentos saudáveis em sua dieta diária, incluindo aqueles itens que proporcionam um verdadeiro detox no nosso corpo. Afinal, nada melhor que “zerar” o que atrapalha uma vida saudável e iniciar 2018 disposto para enfrentar os desafios.

Como explica a nutricionista da DNA Empório Marina Amorim Eulálio Silveira, os alimentos ricos em gorduras produzem toxinas que tendem a se acumular nos tecidos orgânicos, inclusive no adiposo. Isso acaba dificultando, e pode até mesmo acabar bloqueando, o metabolismo das moléculas de gordura. Isso impede por exemplo que, por mais esforço que se faça para perder peso, o organismo não responda de maneira favorável.

Além disso, o acúmulo de toxinas pode causar vários transtornos, como dor de cabeça; acúmulo de líquidos; problemas na pele; constipação, entre outros. Por isso, além de exercícios regulares e preferencialmente adequados ao perfil da pessoa, é necessário a introdução de hábitos alimentares saudáveis. Daí entram os alimentos frescos, com especial atenção para a mescla de verduras e legumes, para que o prato seja o mais colorido e consequentemente mais saudável.

Atividade física regular, mais alimentação balanceada, mais hidratação fora das refeições, ensina a nutricionista, é uma poderosa equação de saúde, pois dessa forma a pessoa estará eliminando melhor as toxinas e dormindo melhor, o que também é fundamental.

Um aliado fundamental nesta equação são exatamente os alimentos detox, com extrema capacidade de eliminar as toxinas. E, neste sentido, a DNA Empório é uma grande aliada, pois dispõe de variadas opções para quem está em busca de mais qualidade de vida.

“Além de auxiliar no emagrecimento, a dieta detox proporciona uma série de benefícios resultantes da eliminação de toxinas, tais como a melhora do humor, da memória, do raciocínio e da disposição; a diminuição da sensação de inchaço; o fortalecimento do sistema imunológico; o controle do apetite, etc.”, explica Marina, que destaca: o detox não é apenas uma dieta, mas uma mudança no estilo de vida, com a ingestão regular de alimentos ricos em vitaminas, minerais e compostos bioativos.

Frutas, legumes e verduras 100% orgânicos, grãos integrais, castanhas, sementes, leguminosas, ovos caipiras, azeite, óleos extra-virgens e chás são base de uma dieta detox ideal.

As oleaginosas, das quais fazem parte as nozes, as castanhas e amêndoas – um dos pontos fortes da DNA Empório, assim como uma completa linha de chás – são excelentes opções na medida para a dieta diária, desde que não consumidos em excesso. As oleaginosas são alimentos ricos em ácidos graxos, que são principalmente ômega 3, ômega 6, essenciais para o nosso organismo. O consumo racionado diário proporciona excelentes benefícios.

A DNA Empório conta com um mix de produtos do qual fazem parte, além das oleaginosas e dos chás, produtos para celíacos, intolerantes à lactose, diabéticos e veganos, uma enorme variedade de frutas desidratadas, alimentos orgânicos, integrais, suplementos, cápsulas e temperos. Afinal, na DNA Empório todo mundo tem uma chance de se encontrar e de adotar um estilo de vida mais saudável.

SERVIÇO

DNA Empório Riopreto Shopping – Alimentação Saudável

Fone (17) 3305-9777

@dnaemporioriopretoshopping