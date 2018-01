Ingram Micro Brasil anuncia Adriano Zan como diretor Financeiro

Executivo chega com o objetivo de melhorar as ferramentas de crédito oferecidas aos parceiros da distribuidora

São Paulo, 03 de janeiro de 2018 – A Ingram Micro Brasil, subsidiária do maior distribuidor mundial de tecnologia, anuncia a chegada de Adriano Zan como diretor Financeiro. O novo contratado tem como meta priorizar o desenvolvimento de novas ferramentas de crédito para favorecer revendas parceiras de todo o país.

“O setor financeiro da Ingram Micro Brasil é forte e a minha função é consolidá-lo ainda mais. Tenho como objetivos ampliar as opções de financiamentos e aprimorar os processos de crédito e cobrança”, diz Adriano Zan.

Formado em Ciências Contábeis e Mestre em Controladoria, ambos pela Universidade de São Paulo (USP), e com cursos de pós-graduação pela University of Miami, Zan tem larga experiência na área financeira, onde atuou como Controller em empresas como Monsanto Company e Emerson Process Management, e como gerente Financeiro na New Balance e na Harris Corporation.

“Em parceria com instituições financeiras, a Ingram Micro tem um portfólio atraente de soluções como leasing, aluguel, crédito direto ao consumidor (CDC) de duas até 36 parcelas, cessão de crédito (CCC) em doze parcelas e produtos que permitem o uso do Cartão BNDES. O desafio é propor financiamentos que tragam vantagens significativas e com rapidez para os revendedores e seus clientes”, conta Diego Utge, VP & Brazil Chief Executive da Ingram Micro.

Sobre a Ingram Micro Inc. – A Ingram Micro é o maior distribuidor mundial de tecnologia e líder global da cadeia de suprimentos de TI, serviços para dispositivos móveis, cloud, automação e soluções de logística. Além dos serviços de distribuição de soluções e produtos, oferece apoio para o desenvolvimento de seu ecossistema, com benefícios exclusivos, recursos de logística e de mobilidade, suporte profissional técnico e soluções financeiras, atuando como um elo vital na cadeia de valor de tecnologia. No Brasil desde 1997, a Ingram Micro dispõe de produtos e soluções de 75 fabricantes para pronta entrega e importação exclusiva no modelo de VAD, VOD, mobilidade, automação e cloud.

Nos últimos anos, a Ingram Micro imprimiu um ritmo acelerado de mudanças no Brasil, com a ampliação do portfólio em diversas verticais do mercado e várias soluções de big data e advanced analytics, security, cloud, customer experience, IoT, estrutura convergente e mobilidade.

Com escritórios regionais em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre e Recife, a Ingram Micro provê suporte às necessidades de toda a cadeia de distribuição, assegurando a conquista dos objetivos de negócios de seus parceiros e clientes dentro das melhores práticas de mercado, atendendo setores como transportes, agronegócio, educação, recursos naturais, saúde, serviços financeiros, varejo e área pública, entre outros. Para mais informações, visite o site www.ingrammicro.com.br ou ligue para (11) 2078.4300.