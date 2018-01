Tarifas para visitação e aluguel de quiosques e churrasqueiras do Balneário Municipal de Três Lagoas passam por reajustes neste mês

Medida foi divulgada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul sob dispositivos da Lei nº 2.294, de outubro de 2008.

A partir de janeiro deste ano a entrada e o aluguel dos quiosques do Balneário Municipal “Miguel Jorge Tabox” de Três Lagoas passarão por reajustes. A medida foi divulgada no dia 24 de novembro de 2017, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul, número 1981, sob dispositivos da Lei nº 2.294, de outubro de 2008.

Segundo a publicação, a gestão do Balneário Municipal será do Poder Executivo Municipal de Três Lagoas, cuja administração ficará a cargo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Ciência e Tecnologia (SEDECT), auxiliada pelas demais secretarias municipais.

Ainda segundo o documento, o Poder Público Municipal, por meio da SEDECT, fica autorizado a cobrar, dos usuários, tarifa de ingresso (R$ 5,00 inteira) e de utilização de quiosques (R$ 40), a serem pagas no momento da entrada às dependências do recinto, mediante emissão de recibo, em 02 vias, pela Portaria, ficando uma com o usuário, para controle e fiscalização.

Segundo a Diretora de Turismo, Tatiane Giacheta, “Faremos um pré-agendamento com preenchimento de cadastro constando os dados do responsável pela utilização e mediante pagamento antecipado da tarifa para utilização dos quiosques coberto e churrasqueiras”, explica a diretora. Os valores estão limitados a dez por cento (10%) do salário mínimo vigente, conforme Decreto Municipal.

Visitantes de equipes institucionais bem como os alunos da rede pública e da Apae terão livre acesso ao Balneário Municipal, mediante autorização da SEDECT.

Asc | PTL’s