Olodum recebe Ponto de Equilibrio, 7 de janeiro, a partir das 18 horas

Comemorando 30 anos de Samba Reggae, a Banda Olodum é atração confirmada para abrir o Projeto Concha Negra em 2018. O evento acontece neste domingo, dia 7 de janeiro, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador, às 18h. No repertório, músicas que se eternizaram no coração do público como: Lá, Rosa, Alegria Geral, Vem Meu Amor, Berimbau, Madagascar Olodum, Ladeira do Pelô, Protesto Olodum, Canto ao Pescador, Deusa do Amor e Jeito Faceiro são alguns hits garantidos no repertório. O show terá uma mistura de músicas com conteúdos que irão promover a reflexão do público sobre a importância de uma cultura de paz, a exemplo de Mel Mulher, Manifesto Pela Paz, Mãe Mulher Maria Olodum, e Eu Digo Jah e tantos outros hits. No vasto acervo musical não vai faltar músicas do show da turnê “Eu Falei Faraó” que é uma homenagem ao grande sucesso da banda que ganhou o mundo.

História: Em 29 de abril de 1979, nascia no antigo Maciel-Pelourinho – Centro Histórico de Salvador, o Bloco Afro Olodum. Criado apenas para desfilar no carnaval, proporcionando aos moradores do centro antigo da cidade de Salvador a oportunidade de brincar o carnaval de forma organizada, o Bloco se transformou em uma das mais importantes instituições da cultura negraafrobrasileira.

Serviço

Concha Negra – Olodum com participação de Ponto de Equilíbrio

Abertura: Cia. de Dança Lekan Dance

Quando: 7 de janeiro (domingo), 18h

Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Vendas

Os ingressos para o espetáculo podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Castro Alves, nos SACs do Shopping Barra e do Shopping Bela Vista ou pelo site www.ingressorapido.com.br.

Meia-entrada

A concessão da meia-entrada é assegurada em 40% do total dos ingressos disponíveis para o evento. Estejam atentos! O Teatro Castro Alves cumpre a Lei Federal 12.933 de 29/12/2013, que determina que a comprovação do benefício de meia-entrada é obrigatória para aqueles que gozam deste direito. Estudantes devem apresentar a Carteira de Identificação Estudantil (CIE), não sendo aceito outros documentos.

