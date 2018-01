Consultores americanos explicam mercado dos Estados Unidos a investidores brasileiros

Patrick Findaro: Diretor Comercial da Visa Franchise, Patrick Findaro tem extensa experiência no mercado econômico dos Estados Unidos. Ele atuou como diretor de Área na LCR Capital, empresa de capitais privados, foi diretor de Serviços ao Cliente na consultoria de mercados emergentes Frontier Strategy Group e Analista da JPMorgan. Formado em Política Econômica Internacional, no Colby College, Patrick tem fluência em português e espanhol, por conta de estudos aplicados no Brasil e na Argentina. Na Visa Franchise, Patrick é responsável pela supervisão de vendas, marketing e relacionamentos estratégicos. Sua experiência com franquias e vistos de investidores agrega valor significativo aos estrangeiros que buscam empreender nos Estados Unidos. Patrick gerencia um processo de imigração por meio de investimentos, fazendo parcerias franquias estabelecidas e conselheiros experientes e confiáveis. Seu conhecimento na consultoria para empreendedores com grande patrimônio líquido e portfólios diversificados de investimentos permite com que forneça análises completas de mercado para potenciais franqueados. Jack Findaro: Diretor Financeiro da Visa Franchise, Jack Findaro possui experiência no mercado de franquias. Atuou na Burger King Corporation com análise de marketing, finanças e desenvolvimento global. Também integrou a Macquarie Capital, na Cidade do México, onde fazia parte de uma equipe focada em investimentos de infraestrutura e financiamento de projetos na América Latina. Nascido e criado em Washington D.C., Jack especializou-se em Finanças e Negócios Internacionais na Universidade de Georgetown. A atuação no Brasil, no México e na Argentina permitiu que ele ganhasse proficiência comercial em português e espanhol. Na Visa Franchise, Jack e sua equipe estão encarregados de encontrar e analisar os melhores investimentos de franquia e negócios que serão apresentados a possíveis investidores. Ele é responsável pelas relações com os franqueadores, além de suporte constante aos imigrantes brasileiros ao longo de todo o processo de decisão empresarial nos Estados Unidos.