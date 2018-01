Mapas da Oi fornecem dados para gigantes de tecnologia e serviços públicos aprimorarem serviços nas cidades

Rio de Janeiro, 04 de janeiro de 2018 – A Oi está oferecendo um novo produto para governos e empresas que precisam de dados detalhados sobre as cidades, com base nos dados que ela atualiza sobre áreas em que a companhia atua: mapas. A iniciativa faz parte da estratégia de Big Data da companhia de monetização dos seus dados gerando insights para decisões de negócios dos clientes.

O produto traz endereços de todos os logradouros, acompanhando as mudanças provocadas pela evolução das cidades, com o surgimento de novas ruas, bairros, prédios e condomínios, e o esvaziamento de outras áreas. Os dados são atualizados a partir de uma combinação de imagens feitas por meio de satélite e atualizações de equipes de campo da Oi que percorrem a cidade para realizar a manutenção da rede da operadora. Grandes players globais e nacionais de geotecnologias já são clientes desses serviços. Estas empresas usam os mapas atualizados para ter o máximo de precisão em informações que influenciam em serviços como o Uber, por exemplo, que necessita de uma base de endereços detalhada para calcular viagens, localizar clientes e endereços em que eles querem ir. Desde seu lançamento, a Oi já obteve uma receita de R$ 30 milhões com o novo serviço.

FnSocial | Valdir Vasconcelos