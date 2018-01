Forró do Talco: Jó Miranda e Nata do Forró fazem a primeira edição do ano

O primeiro forró do ano já tem data marcada. No próximo domingo, dia 7, o projeto Forró do Talco está de volta sob o comando do cantor, compositor e sanfoneiro Jó Miranda que recebe como convidado especial o grupo Nata do Forró no evento que acontece na casa de shows Cubanakan, a partir das 19h30.

“Depois de comemorar o ano novo com a segunda edição do “Virô Forró”, que mais uma vez foi sucesso total, estamos de volta com o primeiro Talco de 2018 já trazendo novidades para o nosso público porque em Salvador tem forró o ano inteiro”, comenta Jó Miranda.

O projeto

Há seis anos consecutivos fortalecendo a cultura nordestina em Salvador através do forró tradicional trazendo grandes artistas do cenário assim como os músicos da nova geração, o projeto Forró do Talco é reconhecido tanto pelo público forrozeiro quanto pelos amantes do gênero criado e difundido mundo a fora por Luiz Gonzaga, o Rei do Baião.

Serviço:

FORRÓ DO TALCO

DATA: 07 DE JANEIRO

HORÁRIO: A PARTIR DAS 19H30

LOCAL: CUBANAKAN

ENDEREÇO: Avenida Otávio Mangabeira, 3185 – Jardim de Alah

ATRAÇÕES: JÓ MIRANDA E NATA DO FORRÓ

COUVERT: R$ 25,00 no dia do evento. Nomes enviados para a lista no e-mail listajomiranda@hotmail.com pagam apenas R$ 15,00.

MAIS INFORMAÇÕES: (71) 99602-5361/3012-8147