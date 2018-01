Destaque na recepção e no ataque da liga turca, Lucas Lóh espera uma nova chance em seleção brasileira

Rio 5/1/2018 – O nome de Lucas Lóh aparece entre os cinco jogadores mais bem colocados nas estatísticas da liga turca masculina de vôlei em dois fundamentos. Na recepção, o ponteiro do Hankbank está em segundo lugar, com 72% de eficiência. No ataque, é o quinto colocado, com 53% de eficiência. Além disso, apenas ele e o oposto cubano Fernando Hernandéz, terceiro maior pontuador da competição, destacam-se na equipe. O returno do campeonato da Turquia começará neste fim de semana e o time de Lucas Lóh entrará em quadra no domingo, contra o Inegol.

“No ano passado fiz a minha temporada com bastante regularidade, dentro de uma equipe com grande investimento. E acho que isso é fruto de experiência adquirida, do amadurecimento. Vejo como um divisor de águas para um atleta mais novo que oscila muito entre bons e maus momentos como já aconteceu comigo”, diz Lucas.

Terceiro colocado na liga turca, o Hankbank encerrou a temporada com a conquista da Copa da Turquia. Outra competição que está entre os objetivos do time do ponteiro brasileiro é a Champions League. O próximo compromisso neste campeonato será no dia 17, contra o Ford Store Levoranta, da Finlândia.

“Minha expectativa para esse ano é poder juntar a regularidade que mantive em 2017 com potencial físico para estar ao nível de seleção e estar preparado, caso apareça a oportunidade de vestir a camisa do Brasil mais uma vez”.

FOTO: Divulgação/Halkbank