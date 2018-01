PMA autua pecuarista em R$ 27 mil por desmatamento ilegal de 27 hectares de vegetação de cerrado

Capital, (MS) – Um desmatamento ilegal foi descoberto no município de São Gabriel do Oeste hoje (5), quando Policiais Militares Ambientais daquela cidade realizavam fiscalização nas propriedades rurais. O fazendeiro desmatou com uso de máquinas, uma área de vegetação de cerrado que os policiais mediram em GPS e aferiram 26,8 hectares.

O desmatamento foi realizado para o plantio de pastagem e parte das árvores derrubadas ainda era encontrada em meio ao pasto. As atividades foram interditadas.

O pecuarista (50), residente em Campo Grande, foi autuado administrativamente e multado em R$ 27.000,00. Ele responderá por crime ambiental. A pena é de três a seis meses de detenção. O infrator foi notificado a apresentar um Plano de Recuperação de Área Degradada e Alterada (PRADA), junto ao órgão ambiental.

Fn | Policia Militar Ambiental