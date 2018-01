Gerente de Marketing da Sherwin-Williams assume a Vice-Presidência da Associação ProCor do Brasil

Patrícia Fecci, com mais de 18 anos de experiência no segmento de tintas imobiliárias, gerente de marketing da Tintas Sherwin-Williams, e diretora do Color Marketing Group para a América Latina, é a nova Vice-Presidente da ProCor do Brasil – Associação que tem como objetivo incentivar o estudo e a difusão de conhecimentos sobre a cor para profissionais, estudantes e setor industrial.

O mandato 2018-2020 conta também com a presidência de Paula Csillag; Alexandre Lopes como secretário; Fabio Luiz Sant’Anna Cuppo tesoureiro; o diretor tesoureiro suplente, Herta Luiza Lenhardt, e o conselho fiscal, formado por Dilson Ferreira e Paulo Cesar Aguiar.

“Estou muito feliz com o novo desafio e me sentindo bem confiante para assumir a vice-presidência da ProCor. Espero contribuir com o meu trabalho e experiência junto à pesquisa e divulgação de estudos para os associados. Por meio da cor, movimentamos a estética, a poética e o conforto ambiental das pessoas, e influenciamos na apresentação mercadológica dos produtos e na eficácia da comunicação. Desempenhamos um papel muito importante para o bom funcionamento de toda a cadeia”, reforçou Patrícia.

Na Tintas Sherwin-Williams, Patrícia faz parte do time internacional de especialistas em cores chamado Global Color Forecast Team, e participa do estudo global para a escolha da cartela de tendências de cores do Colormix, bem como contribui para a decisão da Cor do Ano da empresa. A profissional é representante deste time no Brasil e América Latina, e também contribui com o estudo relacionado a acabamentos de produtos (mercado moveleiro, plásticos e metal) e arquitetura. Além disso, o time também estuda os segmentos de moda, interiores, hoteleiro, bares e restaurantes (tanto residencial quanto comercial); educacional e de cuidados com a saúde.

A ProCor

A Associação ProCor é o único representante brasileiro na AIC, Association Internationale de la Couleur, que alinhada aos mesmos objetivos, trabalha no estímulo da pesquisa da cor, na difusão do conhecimento e contribuição para a aplicação deste conhecimento na solução de problemas nos campos da ciência, arte, design e indústria. A Associação ProCor do Brasil propõe-se a promover grupos de estudos, palestras, seminários e congressos; participar ativamente da AIC; integrar pessoas e instituições que atuam com a cor e divulgar o trabalho desenvolvido pelos seus associados no campo da cor.

Sobre a Tintas Sherwin-Williams

Com mais de 150 anos no mundo, a Tintas Sherwin-Williams é uma das principais referências do mercado de tintas no país e no mundo, bem como líder nos Estados Unidos. Está presente no Brasil há 73 anos, atuando entre as principais fabricantes do mercado brasileiro. A companhia produz tanto para o segmento imobiliário, como industrial, automotivo, aerossol, e tinta em pó, com marcas reconhecidas como Metalatex, Novacor, KemTone, Colorgin, Aquacryl, Design, Spazio, Classic, Super Paint e Sumaré. A empresa é uma das fabricantes de tintas que mais investe em pesquisa e desenvolvimento, sendo responsável por diversos produtos que tornaram-se referência no mercado. A Sherwin-Williams foi eleita pela revista Forbes, por dois anos consecutivos, a empresa mais inovadora do mundo no setor de tintas. Localizada no estado de São Paulo, a Sherwin-Williams possui escritórios e fábrica no município de Taboão da Serra/SP, no segmento imobiliário. Também faz parte do grupo a unidade de tintas industriais, aerossol e tinta em pó em Sumaré/SP.

