Mais de mil pessoas são beneficiadas por programa de saúde da CCR MSVia em 2017

A CCR MSVia divulgou o balanço do Programa Estrada para a Saúde do Instituto CCR e realizado pela Concessionária na BR-163/MS em 2017. Ao longo de doze edições, uma a cada mês, 1.061 pessoas participaram da ação para checar a saúde, uma média de 88 pessoas por evento.

Em cada etapa, são oferecidos gratuitamente exames como aferição de pressão arterial, testes de acuidade visual e auditiva, glicemia, medição de Índice de Massa Corpórea (IMC), além de corte de cabelos e massagem relaxante.

De acordo com o balanço divulgado, a grande maioria do público presente nas ações são homens com faixa etária entre 41 e 50 anos, não fumantes e que também não bebem.

Porém, um dado preocupante é que a maioria dos participantes também são obesos moderados, com índices elevados de glicemia e que não praticam nenhuma atividade física. Por outro lado, segundo o levantamento, as taxas de colesterol e de triglicérides são satisfatórias para a maior parte das pessoas pesquisadas.

Desde que começou a ser realizado pela CCR MSVia na BR-163/MS em 2014, o Estrada para a Saúde já atendeu a 3.426 pessoas por meio da parceria com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e outras instituições e órgãos de todo Estado.

Fn | Sato Com,.