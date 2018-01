Barça aumenta proposta por Coutinho e oferece valor recorde

A cada dia que passa, a novela envolvendo a ida de Philippe Coutinho ao Barcelona parece ficar mais perto do fim. Segundo o jornal “The Times”, os catalães aumentaram a proposta para ter o jogador do Liverpool. Os valores, agora, são de 160 milhões de euros (R$ 622 milhões). Deste montante, 120 milhões (R$ 467 milhões) seriam pagos no ato da contratação. Os outros 40 milhões de euros (155 milhões) variam de acordo com as metas cumpridas pelo atleta.

Caso o valor seja aceito pelo Liverpool, será a maior contratação da história do Barcelona. No início da temporada, os Blaugranas desembolsaram 105 milhões de euros (R$ 408 milhões) para tirar Dembélé do Borussia Dortmund. Além deste montante, outros 40 milhões de euros podem chegar aos cofres do clube alemão em forma de variáveis, assim como tem sido feito por Coutinho.

Já a negociação mais cara da história do futebol teve o Barcelona como envolvido. No início da temporada, o PSG pagou 222 milhões de euros (cerca de R$ 865 milhões) aos espanhóis pela contratação de Neymar.

Nesta sexta-feira, o Liverpool encara o Everton, em sua estreia na Copa da Inglaterra. O jogo é válido pela terceira fase da competição. Coutinho não estará em campo mais uma vez, por conta de uma lesão na coxa.

Em entrevista coletiva na véspera da partida, o técnico Jürgen Klopp não quis falar da possível transferência do jogador para o Barcelona.

“Eu não tenho nada a dizer sobre isso. Qualquer coisa que eu poderia falar agora só iria servir para criar histórias. Nada que eu poderia falar agora ajudaria a mim, o jogador ou o clube”.

