Venezuela confirma detenção de brasileiro; família faz apelo

O governo da Venezuela confirmou hoje (5) que o brasileiro Jonatan Diniz, de 31 anos, está preso no país. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil divulgou ontem (4) comunicado em que cobrava a administração de Nicolás Maduro para que fornecesse informações sobre o paradeiro do rapaz. Segundo o governo vezezuelano, o brasileiro está em bom estado de saúde.

Na nota divulgada ontem, o Itamaraty informou que acionou o Ministério das Relações Exteriores da Venezuela e as autoridades policiais daquele país para descobrir onde Diniz estava detido, bem como sua situação jurídica. O órgão não disse, contudo, se havia recebido notícias do paradeiro do jovem. O Itamaraty também reivindicou uma visita consular, medida prevista em convenções internacionais.

Acusações

Jonatan Diniz foi detido no dia 28 de dezembro pelas forças de segurança da Venezuela, no estado de Vargas. Segundo a agência oficial de notícias do país, o jovem é acusado de manter atividades desestabilizadoras contra o regime de Nicolás Maduro.

O catarinense e três venezuelanos fariam parte da organização não governamental Time to Change the Earth (Tempo de Mudar a Terra, em tradução livre). Para o governo, a entidade seria uma “organização criminosa com tentáculos internacionais”, que distribuiria alimentos e bens a moradores de rua com o objetivo de obter recursos em moeda nacional com vistas a promover ações contra o governo.

Família

A família de Jonatan vem divulgando apelos nas redes sociais pela liberdade do jovem. Uma página foi criada para disseminar informações e mobilizar pessoas.

Uma petição online na plataforma Avaaz também foi produzida para angariar apoios.