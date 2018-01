Rose Modesto assume governo na segunda-feira e visita municípios em estado de emergência

A vice-governadora Rose Modesto (PSDB) assume o governo de Mato Grosso do Sul na próxima segunda-feira (8), data em que o governador Reinaldo Azambuja sairá de férias. Ela terá a chefia do Executivo Estadual até o dia 26 deste mês.

Já nos primeiros dias de administração, Rose deve visitar municípios que encontram-se em situação de emergência, devido à chuva e aos vendavais.

Ao todo, mais de 1.800 pessoas foram afetadas em 13 cidades do Estado.

“A pedido do governador, vamos visitar esses municípios, que estão sofrendo com os temporais, e verificar de perto de que forma o Estado pode atuar para colaborar com as famílias atingidas”, resumiu Rose.

Até agora, as 13 cidades com situação de emergência decretada são: Coronel Sapucaia, Deodápolis, Batayporã, Novo Horizonte do Sul, Itaquiraí, Japorã, Eldorado, Miranda, Rio Verde, Bataguassu, Porto Murtinho, Sete Quedas e Tacuru.

Rose Modesto também deve aproveitar para visitar obras em andamento nessas cidades.

