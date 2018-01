Mametto apresenta Matamba

Música de Ana Mametto e Yacoce Simões teve clip gravado no Museu Nacional da Cultura Afro Brasileira e na reserva de mata Atlântica de Patamares

Matamba – na mitologia Bantu, é a energia condutora do orixá Oyá no candomblé Ketu. Também chamada de Yansã, é a senhora dos ventos, das tempestades e do fogo. A força deste orixá serviu de inspiração para a Mametto lançar sua mais nova canção que ganhou clip gravado no Museu Nacional da Cultura Afro Brasileira (MUNCAB) e na reserva de Mata Atlântica de Patamares (Bahia).

Com autoria de Ana Mametto e Yacoce Simões, a canção tem produção, arranjo, gravação e mixagem de Yacoce Simões, sendo masterizada no estúdio Magic Master (RJ) por Ricardo Garcia.

“O tema da canção foi inspirado a Ana Mametto como uma homenagem à sua energia condutora e guia”, revela Yacoce que finalizou a música com detalhes do refrão e estrutura musical. No áudio, a característica que consolidou a Mametto como uma grande voz representante da cultura brasileira, com a força do toque dos tambores baianos, atrelados à sonoridade pop de guitarras, baixo e teclados.

“O pulso vibrante da canção constrói uma dualidade entre o sagrado e o profano, sincrético e poderoso o suficiente também para a festa, a celebração”, revela a cantora Ana Mametto.

O trabalho inspirou a gravação do clip que teve a direção de vídeo de Kan Kato (que também esteve o clip da canção Nanaê, Nanã Naiana, em 2012) de fotografia de Rogério Sampaio e artística dos autores da canção, além da equipe de produção e finalização da produtora Nove Noventa. O videoclip procura traduzir e homenagear todo o simbolismo da Matamba.

As locações, fotografia, coreografia, figurinos e maquiagem, ganham através da força interpretativa de Ana Mametto o equilíbrio para uma estética bela e justa, feminina e negra, que consolida o seu papel como artista porta voz da cultura afro brasileira.

Os figurinos são assinados pelo estilista Luciano Santana e a maquiagem e cabelos por Zezinho Santos, Dalmo Costa e Edemilson Andrade. O Clip é uma realização da Carambola Produções, com direção de produção de Milena Leão.

Mametto – Significa “mãe de todos” em dialeto angolano. Ana Mametto, cantora que comanda da banda, teve seu nome artístico dado por Mateus Aleluia, membro do célebre grupo vocal brasileiro de raízes africanas “Os Tincoãs”, quando juntos viajaram pela Espanha e participaram do filme “El Milagro de Candeal”, do cineasta Fernando Trueba. Cantora de voz marcante e performance vibrante, sua carreira musical mistura a cultura popular brasileira ao universo pop mundial, mesclando a força dos tambores e ritmos da Bahia a conteúdos musicais diversos, obtendo novas sonoridades através desta fusão.

Suas ações como representante cultural tem sido amplamente reconhecidas, principalmente pelos seus espetáculos cênicos musicais e ações no mundo virtual, obtendo milhões de visualizações em seus videoclipes, que exaltam o papel da mulher negra na sociedade e difundem a cultura afro brasileira.

A direção musical e arranjos é assinada por Yacoce Simões, produtor de renome no mercado nacional em diversos projetos artísticos de shows e gravações, com quatro desses projetos já indicados ao Grammy latino.

Ana Mametto – Artista de vasta experiência internacional, já colaborou em projetos musicais com Carlos Santana, Scorpions, Will I Am, Sérgio Mendes, Carlinhos Brown, Daniela Mercury, entre muitos outros artistas. Gravou em 2009 seu primeiro projeto artístico solo, estreando para o grande público em 2010 no Pelourinho, em Salvador, Bahia, com o projeto “TUDO VIRA SOM”, numa série de shows que se tornaram sucesso de público e crítica, em apresentações que contaram com a participação de grandes artistas. Desde então, tem feito parte ativamente do cenário musical brasileiro, apresentando-se no Brasil e no exterior, representando a música da sua terra e as suas matrizes.