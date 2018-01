Bruno Oliveira é apresentado no Mirassol, clube onde iniciou sua formação como atleta

Foto: Vinícius de Paula / Mirassol

O lateral-direito Bruno Oliveira, que ano passado teve uma boa passagem pelo Bragantino, marcando gols importantes e conseguindo o acesso da equipe de Bragança para a elite do Campeonato Paulista, foi apresentado na tarde da última quinta-feira (4) como o mais novo reforço do Mirassol, clube onde o atleta foi revelado e jogou entre 2008 e 2010 nas categorias de base.

O atleta, que já conhecia as estruturas do clube, conta como foi retornar onde tudo começou e encontrar por lá alguns velhos amigos.

– Foi muito bom voltar ao Mirassol, fui muito bem recebido pelo pessoal, e como já atuei pelas categorias de base ficou ainda mais fácil me adaptar, pois já conhecia as instalações do clube e alguns funcionários. O mundo do futebol é muito pequeno, é quase impossível chegar a algum lugar sem conhecer ninguém, aqui não foi diferente. Já joguei com alguns atletas que aqui estão e isso é bom, me deixa mais à vontade, lembra o lateral.

Bruno, que tem contrato com a equipe Mirassolense até 2019, também falou sobre as expectativas para a temporada 2018.

– As expectativas são as melhores possíveis. A preparação está sendo bem feita e estamos tendo o respaldo do clube, que está fazendo de tudo para nos proporcionar o melhor. Com isso, esperamos estrear com o pé direito e nos manter fortes na competição, que será uma competição difícil e curta. Não podemos vacilar, se não ficaremos para trás, analisa Bruno.

A estreia do Mirassol no Paulistão será fora de casa diante do Novorizontino, dia 17 de janeiro, quarta-feira, às 19h30, no estádio Jorge Ismael de Biasi.

Simone Malagoli

SMM Assessoria de Comunicação