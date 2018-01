Lavouras dos Cafés do Brasil faturam R$ 21 bilhões em 2017

Cálculo do faturamento bruto da lavoura cafeeira considera produção de 16 estados da Federação das cinco regiões geográficas do País

A receita da lavoura dos Cafés do Brasil em 2017 atinge faturamento bruto de R$ 21,142 bilhões. Para estabelecer um comparativo desse valor total recebido pelos cafeicultores com os três anos que antecederam 2017, verifica-se que em 2016 o faturamento correspondeu a R$ 24,59 bilhões; em 2015 a R$ 20,61 bilhões; e, em 2014, a R$ 20,68 bilhões. Para 2018, a estimativa é de que a receita bruta deverá atingir em torno de R$ 20 bilhões. O faturamento bruto da lavoura de café é divulgado mensalmente pela Secretaria de Política Agrícola – SPA, do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento – Mapa, no formato de Valor Bruto da Produção – VBP.

A análise do VBP de novembro de 2017 está disponível na íntegra no Observatório do Café do Consórcio Pesquisa Café, coordenado pela Embrapa Café, a qual considera nas suas avaliações a produção de café das cinco regiões geográficas em 16 estados da Federação. A SPA/Mapa, além de divulgar o VBP, também divulga análises e dados mensalmente do café constantes do SUMÁRIO EXECUTIVO DO CAFÉ, cujas edições também estão disponíveis no Observatório do Café e que valem a pena ser lidas e conferidas.

Todas as edições mensais do VBP, desde julho de 2014, estão disponíveis no Observatório do Café (VBP). Acesse ainda todas as edições do SUMÁRIO EXECUTIVO postadas a partir de abril de 2013, que anteriormente eram publicadas como Informe Estatístico do Café e que também estão disponíveis no Observatório do Café (SUMÁRIO).

