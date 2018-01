Instituto Angelicum abre inscrições para curso básico de xadrez

Prática ajuda no desenvolvimento cerebral, criatividade e memória, além de auxiliar na prevenção de doenças como Alzheimer e AVC

Rei, rainha e cavalo. Considerado o melhor esporte para exercitar o cérebro, o xadrez já foi associado como um jogo somente para intelectuais. Mas, com o passar dos anos, a atividade ganhou popularidade e se tornou de fácil acesso para qualquer pessoa. Prova disto é que a partir deste mês, o Instituto Angelicum passa a oferecer o 1º Curso Básico de Xadrez, voltado para amadores e jogadores experientes.

Além de apresentar as regras gerais do jogo e explicar os termos técnicos, o curso inclui conhecimentos avançados de treinamento estratégico, rápida análise do meio-jogo e dos tipos mais importantes de finais. Também serão exibidas partidas curtas de singular brilhantismo e as mais famosas do mundo, denominadas como “Imortais”.

Todas as aulas serão conduzidas pelo professor Eudes Marques, esportista respeitado. “O objetivo é apresentar o conteúdo com o máximo de clareza e de eficiência didática, além de proporcionar uma experiência única aos participantes. O xadrez é um jogo terapêutico, pois ajuda no desenvolvimento cerebral, estimula a criatividade e memória, e auxilia na prevenção de Alzheimer e AVC”, explica Marques.

As inscrições podem ser feitas diretamente pelo site (https://goo.gl/iHJL6s). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (21) 96460-8111 ou pelo e-mail contato@institutoangelicum.com.br.

