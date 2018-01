Madureira Shopping e Portela renovam a parceria em 2018 e prometem agitar o cenário cultural carioca

Promoção, sorteio de ingressos para os ensaios da Portela e exposição sobre uma das majestades do samba são algumas das atividades que o shopping vai promover

A parceira entre o Madureira Shopping e a escola de Samba Portela se mantem firme e forte. As marcas renovaram o apoio para o Carnaval 2018 e prometem agitar o cenário cultural carioca com muitas atrações especiais.

Entre os dias 10 de janeiro e 28 de fevereiro, o samba vai ganhar um novo espaço. O público poderá conferir a exposição ‘VILMA NASCIMENTO- O MITO’, que traz a trajetória da maior representante a arte do bailar carnavalesco, que acompanhou diversas transformações do Carnaval desde o início da década de 1950. Além disso, o público ainda poderá participar de oficinas e brincadeiras para distribuição de ingressos para os ensaios da escola de samba na quadra, além de comprar produtos oficiais da Portela e ainda se tornar um sócio torcedor da maior campeã do Carnaval carioca. A loja ficará localizada no 3º piso, ao lado do teatrinho.

Já a partir do dia 11/01, o Madureira Shopping vai iniciar uma promoção com sorteio de ingressos para assistir a azul e branco na Sapucaí e concorrer a fantasias para desfilar pela escola. Para participar, basta juntar R$ 100 em compras nas lojas do empreendimento e trocar por um cupom. O balcão de trocas ficará localizado no 1º piso, na entrada do Shopping, e a participação vai até o dia 04 de fevereiro.

“Estamos muito felizes em receber, novamente, a Portela em nossa casa. Essa parceria, que se estende ao longo dos anos, expõe a felicidade e orgulho do nosso bairro, e ainda promete agitar Madureira”, declarou Gustavo Rodrigues, superintendente do shopping.

Madureira Shopping

Estrada do Portela, 222 – Madureira

Pedro Motta Ramos

Executivo de Contas

Rio de Janeiro: 55 (21) 2538-1513 / (21) 9 8314-0063

pedro.ramos@millerbaum.com.br

www.millerbaum.com.br