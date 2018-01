Tattoo You faz campanha para incentivar doação de sangue

A doação de sangue é um procedimento simples onde um doador voluntário tem seu sangue coletado e armazenado em um hemocentro. Através disso outras pessoas podem ter a chance de fazer uma transfusão de sangue. Ao total existem 27 centros coordenadores e 500 serviços de coleta no país.

Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, apenas 1,8% da população tem o hábito de doar sangue. Na época de férias a situação fica um pouco mais crítica, pois com as festividades o número de acidentes de carro acaba aumentando e sobrecarregando os hemocentros, além das pessoas que viajam e há redução de doações.

Ainda existem muitos paradigmas em relação a doação de sangue. Para ser um doador é preciso ter entre 18 a 69 anos, estar em boas condições de saúde e pesar no mínimo 50kg. E pessoas que tem tatuagem podem doar, sim. Dependendo das condições de avaliação do processo da tattoo, a margem de segurança para doar é de 12 meses.

Este é o tempo entre a contaminação e a possibilidade de detecção da doença pelos testes no sangue do doador. Respeitando este período, diminui o risco de contaminação do receptor do sangue doado. Para quebrar esse paradigma e incentivar as pessoas a doarem sangue, o estúdio Tattoo You e o Get2Gther uniram-se através da campanha “Ink4life”.

Essa campanha tem o intuito de desmistificar o tabu de que pessoas com tatuagem não podem doar sangue. Quem apresentar o comprovante de doação em qualquer unidade do Tattoo You durante o mês de janeiro vai ganhar um desconto exclusivo. Também será aceito o comprovante do mês anterior, e no dia 22 de janeiro, das 09h às 19h, vai acontecer o evento Life Day onde as pessoas poderão realizar a doação direto do estúdio e concorrer prêmios, além de curtir várias atrações.

Serviço: Life Day

Dia: 22 de janeiro, das 09h às 19h

Local: Tattoo You – Rua Cardoso de Melo nº 320 – Vila Olímpia/São Paulo-SP

Assessoria de Imprensa

Tattoo You

Leilane Ferreira

Tel: (11) 3044-0555 | leilane@tattooyou.com.br