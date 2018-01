Portela abre 80 vagas em carro alegórico

A Portela vai abrir 80 vagas para interessados em desfilar em carro alegórico. A inscrição será realizada na segunda-feira (8), das 17h às 19h, na quadra da agremiação (Rua Clara Nunes 81, Madureira).

É necessário levar cópia do documento de identidade, do CPF e de um comprovante de residência, além de duas fotos 3×4. O(a) interessado(a), que precisa ter a partir de 18 anos, também deve pagar uma taxa de R$ 150 (no cartão de débito ou crédito).

A escola destaca que, após ser cadastrado, o componente é inserido automaticamente no programa de sócio-torcedor da Portela, o Águia no Coração.

Segunda agremiação a entrar na Avenida, na Segunda-feira de Carnaval, a Portela lutará pelo 23º título de sua história com o enredo “De Repente de Lá Pra Cá e Dirrepente de Cá Pra Lá…”, da carnavalesca Rosa Magalhães.