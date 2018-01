Secretaria da Saúde vai liberar vacinação contra a febre amarela

0 7 JAN 2018 Por G1 03h:00

Mairiporã faz limite com a região Norte de São Paulo, onde foram registrados os primeiros casos de macacos mortos pela doença. 76% dos moradores de Mairiporã já foram vacinados e a campanha continua. Tem dois postos de vacinação 24 horas na cidade.

Sobre a decisão de fracionar a vacina, o secretário David Uip disse que a dose será dividida para ampliar a imunização. A ideia é aplicar a dose concentrada nas áreas de risco. A fracionada, nas demais regiões.

Veja quem pode tomar a vacina:

Crianças a partir dos nove meses até idosos com 60 anos.

Não podem tomar a vacina:

Grávidas e mulheres que estão amamentando crianças menores de seis meses.

Doentes com câncer que fazem quimioterapia ou radioterapia.

Pessoas com alergia a ovos ou derivados.

Portadores de HIV ou qualquer doença que atinja o sistema imunológico.

Transplantados.

No caso dos idosos com mais de 60 anos, é preciso avaliação médica. Quem já tomou a dose da vacina contra a febre amarela tem imunidade para vida toda.

FEBRE AMARELA: VEJA PERGUNTAS E RESPOSTAS

“É muito importante que as pessoas tomem a vacina”, destaca o coordenador. “Também devem passar repelente para evitar a picada do mosquito que transmite o vírus.”

Assim como as pessoas, os primatas são vítimas dos mosquitos Haemagogus e Sabethes, encontrados na zona de mata e que costumam circular em copas de árvores, local de repouso preferido dos primatas. Quando eles são infectados e chegam a morrer, isso indica que existe a circulação do vírus no local, mas eles não podem transmitir a doença para humanos.

Parques fechados

Em outubro, a cidade de São Paulo começou a ter parques estaduais e municipais fechados para prevenir a febre amarela. Também foram criadas campanhas de vacinação na Zona Norte, Guarulhos e na região de Itapecerica da Serra, onde também houve registro de mortes de macacos.

Municipais:

Parque Anhanguera

Parque Canivete

Parque Córrego do Bispo

Parque Sena

Parque Pinheirinho d’água

Parque Jacintho Alberto

Parque Jardim Felicidade

Parque Cidade de Toronto

Parque São Domingos

Parque Tenente Brigadeiro Faria Lima

Parque Lions Tucuruvi

Parque Senhor do Vale

Parque Rodrigo de Gáspari

Parque Santo Dias

Parque Jd. Herculano

Parque M’Boi Mirim

Parque Guarapiranga

Parque Cemucam (Cotia)

Parque Raposo Tavares

Parque Juliana de Carvalho Torres

Parque Linear Feitiço da Vila

Parque Linear Parelheiros

Parque Linear Sapé

Estaduais:

Parque Horto Florestal

Parque da Cantareira