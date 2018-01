Parto com útero transplantado, feito na USP, é inédito no mundo

03 JAN 2018 – Por JORNAL DA USP – 17h:32 – Correio do Estado

O Hospital das Clínicas, com apoio da Fapesp, realizou com sucesso o parto de uma criança nascida de um útero transplantado de uma mulher com morte cerebral.

O caso é inédito no mundo por ser bem-sucedido em todos os aspectos: o transplante do útero de uma doadora com morte cerebral, a gestação, sem rejeição, e o parto de uma criança saudável. Casos anteriores falharam pela rejeição do órgão ou resultaram em aborto.

O professor da Faculdade de Medicina (FM) da USP, Edmund Baracat, explica que a mãe que recebeu o transplante possui uma síndrome rara, na qual não há desenvolvimento do útero. Além disso, durante todo o processo, a paciente tomou imunossupressores para evitar a rejeição. Após o parto, o útero transplantado foi retirado pelo mesmo motivo.

Baracat enfatiza que o caso é fruto de um projeto ainda experimental, em que se optou pela utilização de órgão de mulher com morte cerebral.

Ele acrescenta que, para participar do processo, a mãe não pode ter doença clínica (como diabete e hipertensão). Outro pré-requisito é boa fertilidade, tanto dos óvulos da mulher quanto dos espermatozoides do parceiro, a fim de gerar embriões de ótima qualidade. Ouça a entrevista com o especialista no áudio abaixo.