Produção de ‘The Walking Dead’ recebe multa máxima por morte de dublê

7 JAN 2018 – Por G1 – 06h:00 – Correio do Estado



A companhia de produção de “The Walking Dead” recebeu a multa máxima de US$ 12.675 da Administração de Segurança Ocupacional e Saúde do Departamento do Trabalho dos Estados Unidos (OHSA, na sigla em inglês) pela morte de um dublê durante a gravação da série.

John Bernecker morreu em julho de 2017 com 33 anos de idade após cair de uma altura de 7 metros durante uma cena de luta. Por isso, a companhia Stalwart Films recebeu a multa máxima da OHSA por “falhar em fornecer proteção adequada contra perigos de quedas”.

“Esta tragédia deveria servir como um alerta para a indústria do entretenimento”, afirmou o administrador regional da OHSA em nota. “Toda a indústria precisa se comprometer a práticas de segurança para atores e dublês envolvidos neste tipo de trabalho.

A produção da oitava temporada de “The Walking Dead” foi interrompida depois do acidente e a polícia abriu investigações sobre o ocorrido.