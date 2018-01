Professor é morto a facadas e esposa é presa em flagrante

A principal suspeita pelo crime, Silzolena Araújo Martins, 37 anos, mulher da vítima, foi presa em flagrante

O professor Flávio Vilhalva Freitas, 36 anos, foi morto a golpes de faca, na aldeia Te’yíkue, em Caarapó, distante 283 quilômetros de Campo Grande. A principal suspeita pelo crime, Silzolena Araújo Martins, 37 anos, esposa da vítima, foi presa em flagrante.

Conforme boletim de ocorrência, o casal fazia churrasco em casa, quando uma das vizinhas de 21 anos, que participava da confraternização, decidiu ir embora. Flávio, então, foi atrás da jovem, que seria sua amante, e durante o caminho os dois ficaram juntos.

Ainda de acordo com registro policial, Silzolena seguiu o marido e fez o flagrante. Nervosa com a situação, a mulher armada com uma faca, atingiu a jovem. Flávio tentou defender a amante, mas acabou atingido. Ele não resistiu e morreu. A jovem conseguiu escapar e pedir ajuda. Não há informação sobre o estado de saúde dela. Silzolena foi presa e levada à delegacia do município. O caso aconteceu na última sexta-feira (5).