Primeiro fígado transplantado no mundo era de jovem de Dourados

Ele morreu em acidente no Estado e o órgão foi doado por familiares

7 JAN 2018 Por Izabela Jornada e Luana Rodrigues 13h:45

Fígado de jovem de Dourados foi transplantado em cirurgia inédita no mundo. O procedimento aconteceu no Hospital das Clínicas (HC), em São Paulo, onde órgão de jovem que morreu em acidente de trânsito na cidade de Dourados foi doado a engenheira Gabriela Santos da Silva, de 27 anos, que teve febre amarela.

O procedimento é resultado da parceria da Força Aérea Brasileira (FAB), Prefeitura de Dourados, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Polícia Militar (PM), Guarda Municipal, Hospital da Vida e Hospital das Clínicas de São Paulo.

A jovem teria adquirido febre amarela em viagem a Mairiporã, no estado de São Paulo e o caso só não evoluiu graças ao transplante feito a tempo pela equipe médica do hospital. Trata-se de um transplante de fígado em caso de hepatite fulminante provocado pelo vírus. Nessas situações, o órgão do paciente é atacado e entra em falência total em poucos dias.

Gabriela foi internada no dia 28 de dezembro e foi colocada como prioridade na lista de espera. De acordo com a tia, Cilene Victor, de 49 anos, no dia seguinte encontraram doador compatível para a jovem. A equipe médica declarou ao jornal O Estado de São Paulo que a paciente vem respondendo bem ao transplante, mas ainda está em coma e seu estado é considerado grave.

O secretário de Saúde de Dourados, Renato Vidigal parabenizou os envolvidos. “Para os douradenses que assistiram o Jornal Nacional, podemos nos orgulhar mais uma vez da nossa cidade, dos nossos profissionais de saúde pública, dos familiares que apoiam a Doação de Órgãos em um momento delicado, um momento de luto. Parabéns a todos os envolvidos nessa logística rápida e eficiente que foi realizada”, comemorou o secretário.