Homem abandona carro com meia tonelada de droga

Após perseguição, ele entrou em canavial e fugiu

7 JAN 2018 – Por Izabela Jornada – 17h:01 – Correio do Estado

Homem abandonou carro com mais de meia tonelada de maconha, após furar bloqueio da Polícia Federal (PF) e fugir pelo canavial da Rodovia BR-163, próximo a cidade de Dourados. O caso aconteceu noite deste sábado (06).

Policiais rodoviários federais tentaram abordar o condutor do Prisma, mas ele abandonou o veículo, entrou em canavial e fugiu. No interior do carro, que tinha placas falsas, foram encontrados 200 tabletes de maconha que pesaram 541 quilos.

O carro e a droga foram encaminhados a delegacia de Polícia Civil de Dourados, onde descobriram que o veículo era roubado, com placa original de Brasília.