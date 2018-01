Jovem salta em lagoa de assentamento e morre

Ele saltou em local muito raso e acabou batendo a cabeça

7 JAN 2018 – Por Izabela Jornada – 16h:41 – Correio do Estado

Osnei Benites Cardoso, de 26 anos, morreu no início da tarde deste domingo (07) após pular em lagoa, no Assentamento Eldorado. A vítima estava em cima de caminhonete e saltou. De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem caiu em local raso, batendo a cabeça.

A vítima foi encaminhada ao hospital municipal, mas morreu ao dar entrada.

Osnei Benites estava com grupo de amigos e com irmão dele que, também o acompanhou durante o salto, mas caiu em ponto mais profundo e não se machucou.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia (DP) de Sidrolândia.