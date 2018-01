Equipes fazem vistoria nos municípios atingidos pelas chuvas

As vistorias in loco começaram neste domingo (07)

7 JAN 2018 – Por Izabela Jornada – 17h:41 – Correio do Estado

Equipes da Defesa Civil Estadual estão fazendo vistorias in loco, a partir deste domingo (07), no municípios do Estado que foram afetados pelas fortes chuvas das últimas semanas.

A fase inicial do roteiro inclui os municípios de Coronel Sapucaia, Tacuru, Eldorado, Novo Horizonte do Sul, Itaquiraí, Sete Quedas e Japorã. Todos eles já declararam situação de emergência. Iguatemi, que deve emitir o decreto nos próximos dias, também está na lista das vistorias.

O levantamento em cada um dos locais onde pessoas foram atingidas pelas chuvas foi definido pelo governador, Reinaldo Azambuja (PSDB). “Determinamos que a Defesa Civil Estadual acompanhe a situação em todos os municípios para que possamos estar prontos para dar o suporte necessário à população atingida pelas chuvas”, afirmou o governador.

Nesta semana, a governadora em exercício, Rose Modesto, irá visitar os locais mais críticos. “A pedido do governador, vamos visitar esses municípios, que estão sofrendo com os temporais, e verificar de perto de que forma o Estado pode atuar para colaborar das famílias atingidas”, adiantou.

Até o momento, foram contabilizadas mais de 11.326 pessoas afetadas pelas chuvas e vendavais em 13 municípios sul-mato-grossenses, a maior parte deles na região sul do Estado.