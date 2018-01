MS tem 2,2 milhões de hectares plantados de soja cadastrados no Iagro

Prazo para produtores regularizarem cadastro termina quarta-feira

7 JAN 2018 – Por ROSANA SIQUEIRA – 11h:29 – Correio do Estado

Mato Grosso do Sul tem 2.213 milhões de hectares plantados com soja cadastrados no sistema da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), órgão vinculado a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro). O prazo para produtores se regularizarem termina na quarta-feira.

A meta é chegar a 2.671 milhões de hectares cadastrados, conforme estimativa do IBGE de área a ser cultivada com soja na safra 2017/2018.

Conforme dados mais recentes, agricultores de oito municípios do Estado já finalizaram o cadastro, sendo Água Clara, Angélica, Deodápolis, Fátima do Sul, Taquarussu, Três Lagoas, Juti, Paranhos.

Grande produtor de soja, Maracaju ainda tem 10% de área plantada estimada em 265 mil hectares para ser cadastrada. Em Ponta Porã devem ser plantados 215 mil hectares com o grão, mas ainda faltam 12,55% da área no cadastro.

O bom andamento dos cadastros indica que a meta será atingida, assim como no ano passado. A estimativa da Aprosoja/MS é de que o Estado produza 8,3 milhões de toneladas nesta safra com produtividade média de 54,0 sacas/hectare.

Pré-requisito para a implementação das medidas de Defesa Sanitária Vegetal no Estado, principalmente durante o período de vazio sanitário, o cadastro da área é obrigatório e realizado exclusivamente pela internet. A não realização implica em autuação e multa.

O cadasro pode ser feito no link: http://www3.servicos.ms.gov.br/iagro_ferrugemdasoja/