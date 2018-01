Cadastro no Precoce MS deve ser atualizado até 15 de janeiro

Atualização do cadastro dos estabelecimentos rurais é obrigatória

7 JAN 2018 – Por ROSANA SIQUEIRA – 13h:01 – Correio do Estado

Os pecuaristas ou responsáveis técnicos na produção de novilhos precoces têm até o dia 15 de janeiro para fazer atualização do cadastro dos estabelecimentos rurais, no mês de dezembro, na página eletrônica do Programa Precoce MS que é gerenciado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

Desde a reformulação do Programa de Incentivo à produção de bovinos precoces em Mato Grosso do Sul, o Precoce MS, no início do ano, ficou estabelecida a obrigatoriedade da atualização. Segundo o superintendente da Semagro, Rogério Beretta, o procedimento é realizado direto no endereço eletrônico pelos responsáveis técnicos e que cabe ao produtor convalidar essas informações na sequência.

Conforme a resolução, após o prazo, não tendo sido feita a atualização ou convalidação dos dados, o responsável técnico será notificado automaticamente, por meio do Portal ICMS Transparente, para a regularização necessária; enquanto isso não acontecer, o cadastro fica suspenso.

Conforme último relatório da Semagro, estão habilitados para atender os produtores através do Programa, 454 profissionais que passaram pelo treinamento em uma das 20 edições realizadas e que atendem atualmente 859 propriedades participantes.

No sistema constam em processo de cadastro, 145 propriedades rurais que, em breve, também estarão autorizados a abater animais precoces pelo Programa em 10 frigoríficos credenciadas no Estado, nos municípios de Naviraí, Nova Andradina, Cassilândia, Bataguassu, Aparecida do Taboado, Rochedo, Três Lagoas, Anastácio e Campo Grande, onde estão credenciadas duas unidades.