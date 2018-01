Setor supermercadista encerra 2017 com alta de 2% nas vendas em MS

Variedade de promoções e volume de lojas na Capital ajudou o segmento

7 JAN 2018 – Por ROSANA SIQUEIRA – 11h:14 – Correio do Estado

Janeiro continua mantendo resultados positivos no setor – Divulgação O setor supermercadista encerrou 2017 com alta de 2% nas vendas em Mato Grosso do Sul. O balanço é do presidente da Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados, (AMAS) Edmilson Veratti. “Dezembro foi positivo e no final fechamos o ano com 2% de crescimento”, salientou.

Segundo ele janeiro também está mantendo resultado positivo nas vendas. “Muitos acreditavam que em janeiro o movimento iria cair, mas isso não ocorreu. Até porque os gastos com alimentação continuam nas famílias”, frisou.

A variedade de promoções e volume de lojas na Capital também ajudou o segmento. “No ano passado tivemos duas novas grandes lojas. Este ano não temos previsão de grandes estabelecimentos, mas os mercadinhos de bairro continuam crescendo”, enfatizou.

QUEDA EM PREÇOS

Outro ponto que ajudou a manter cenário favorável no setor é a queda em alguns dos produtos da cesta básica em Campo Grande no ano passado. No total o valor da cesta recuou 10,24% no. Em comparação com as capitais pesquisadas, Campo Grande apresentou a 7ª variação mais expressiva de preços, e a 10ª posição em termos monetários. Os dados foram divulgados ontem pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE).

No ano os produtos com maior queda foram o feijão que teve recuo de 45,12% no custo no ano inteiro. Em seguida vem a banana com queda de 29,30%, o açúcar com -27,14% e ainda arroz com -15,54% a farinha com -12,83%, entre outros.