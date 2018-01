Sindicato fortalece campanha contra abastecimento acima do limite

Contato com combustíveis é prejudicial à saúde

Meta de sindicato é reduzir contaminação de profissionais dos postos – Valdenir Rezende O Sindicato dos Empregados em Postos de Combustíveis e Derivados de Petróleo de Mato Grosso do Sul (Sinpospetro/MS) vai intensificar neste mês campanha lançada ainda no ano passado que visa garantir a saúde dos frentistas do Estado diante do abastecimento acima do limite de veículos nos postos de combistíveis do Estado.

A campanha “Não Passe do Limite” quer conscientizar consumidores que pedem o abastecimento de seus veículos acima do ‘click’ do autompático, ou seja, que permite a inserção de mais alguns litros, variando de um veículo para outro.

“Se existem trabalhadores de nossa área que ainda não estão conscientes do perigo a que ficam expostos quando efetuam esse ato contra lei, precisamos intensificar nossa campanha que vimos desenvolvendo desde o final de 2016, com a participação e apoio de outros organismos como Ministério Público do Trabalho e FSSHT-MS (Forum de Saúde, Segurança e Higiene no Trabalho no Mato Grosso do Sul), entre outros”, disse o presidente da entidade, José Hélio da Silva.

Entre os riscos, os frentistas correm riscos de contaminação comprovados e graves, como contrair câncer, ao terem contato com os solventes.

O Sinpospetro/MS confeccionou panfletos, folders e jornais educativos sobre a campanha “Não passe do limite”, que será intensificada também na região de Dourados.

“Espero que os proprietários de postos também tenham consciência dos perigos do benzeno e que colaborem com essa campanha, não insistindo com seus funcionários para que influenciem os consumidores a abastecerem acima do automático para venderem mais combustível”, completou o presidente.