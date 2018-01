Conab divulga lista de produtos agrícolas com descontos em janeiro

Desconto para quem produzir o trigo será de 19,4%

8 JAN 2018 – Por ALINE OLIVEIRA – 16h:34 – Correio do Estado



Produtores familiares com finaciamento no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura familiar (Pronaf) terão desconto na parcela, caso cultivem 21 produtos que constam na lista de janeiro, do Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar.

O bônus entra vigor a partir de hoje (8) e vale até 9 de fevereiro de 2018, seguindo a média de valores apontados mensalmente pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Segundo a lista divulgada, em Mato Grosso do Sul o único produto que se categoriza no desconto é o trigo, o qual registrou valor de R$ 45,13 (saca de 60 kg). O desconto para produtores que se dedicam a cultura e possuem financiamento do Pronaf é de 19,4% no valor da parcela.

Os destaques deste mês estão para a manga, na Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo, com descontos que variam entre 51,35% e 61,26%, o feijão caupi no Amazonas, no Pará e no Mato Grosso, com descontos entre 11,67% a 55,22% e o babaçu amêndoa no Ceará, Piauí, Pará, Tocantins e Maranhão, com variação de desconto entre 3,48% e 47,74%.

Culturas contempladas: alho comum (GO), arroz em casca natural (AL, SE e MT), babaçu (amêndoa nos estados de PA, TO, CE, MA, PI), banana (RR, AL e ES), batata (PR), borracha natural cultivada (SP e MT), cana-de-açúcar (AL, ES e SP), cará/inhame (AM), castanha de caju (MA), cebola (RS e SC), erva-mate (RS e SC), feijão (DF), feijão caupi (AM, PA e MT), leite (MA), manga (BA, RJ e SP), maracujá (BA), mel (PR), milho (PI), sorgo (TO e PI), tomate (PI), trigo (MG, SP, PR, RS, SC e MS) e triticale (PR).