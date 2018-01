PRF apreende arma e veículo de luxo adulterado em Caruaru

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma pistola municiada e um carro de luxo adulterado, no último domingo (7), na BR 104, em Caruaru, Agreste de Pernambuco. O carro havia sido roubado em dezembro de 2017.

Os policiais rodoviários, em uma ação de fiscalização, abordaram uma caminhonete de luxo no quilômetro 57 da rodovia, foi solicitado ao condutor que apresentasse o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV) e após uma análise minuciosa nos sinais identificadores do veículo, constatou-se que se tratava de um clone, com diversas adulterações no chassi e motor. O veículo original, havia sido roubado em dezembro de 2017, em Santa Cruz do Capibaribe.

Em seguida, foi realizada uma revista no interior do veículo, encontrando-se uma pistola PT .380, 01 carregador e 10 munições não deflagradas. A arma encontra-se com o número de série raspado.

O motorista estava em liberdade condicional, por responder a processo criminal de homicídio cometido em Santa Cruz e já havia sido preso por receptação. Ele informou aos policias, que estava voltando de Bonito, onde foi passar o final de semana e que não poderia sair da cidade onde mora sem autorização.

O condutor foi autuado em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, receptação e adulteração de sinais identificadores de veículos, sendo encaminhado junto com o carro, a arma e as munições para a delegacia de Polícia Civil da região, que tomará as medidas cabíveis.

Portal da PRF