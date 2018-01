Neymar e Bruna vivem paixão episódica, diz imprensa francesa

A imprensa internacional está animada com a retomada do namoro entre Neymar e Bruna Marquezine: depois de a atriz ser alvo de um equívoco do jornal inglês, voltou a aparecer em veículos europeus, desta vez, na França. A revista “Paris Match” relembrou a postagem com declaração feita pelo craque. “‘Quando vi, já estava nos seus braços’, escreveu Neymar em Instagram, sob uma foto evocativa: o atacante do PSG dá um beijo voluptuoso em Bruna Marquezine. O futebolista de 25 anos e a atriz namoram desde o Carnaval no Rio de Janeiro de 2012. Eles vivem de uma paixão episódica. Em junho passado, eles romperam pela terceira vez. Mas Neymar e Bruna Marquezine estão juntos novamente”, afirmou a publicação sobre o casal, que pode se reencontrar até o fim de janeiro em Paris.

‘Idílio’, afirma outra publicação sobre namoro dos dois

Já a revista “Gala”, destacou o tempo de relacionamento da atriz e do atleta e usou a manchete: “Quem é Bruna Marquezine, a companheira bombástica de Neymar?”. “Há seis anos, o caso de amor entre Neymar e Bruna Marquezine fascina os brasileiros. Separado desde junho de 2017, o casal “Brumar”, como ele é apelidado, reatou. Foi o atacante do PSG que contou a novidade em Instagram. Uma verdadeira estrela no Brasil, Bruna é relativamente desconhecida na França”, ponderou o periódico sobre a artista, elogiada pelo namorado ao aparecer de maiô na web. O veículo também destaca a carreira de Bruna: “Aos 22 anos, tem sido a atriz principal de diversas telenovelas brasileiras desde que era jovem (ela começou sua carreira aos 4 anos). Como seu namorado Neymar, Bruna é muito poderosa no Instagram, pois possui 24 milhões de assinantes. Muito discreta sobre sua vida privada, Bruna nunca fala sobre seu idílio com ‘Ney'”, assegurou a revista, brincando: “Sem dúvida para o PSG que um Neymar apaixonado poderia ser o melhor efeito para o seu prodígio brilhar nos gramados da Liga 1 (do campeonato francês) e da Liga dos Campeões nas próximas semanas”.

‘Fogos de amor’, entitula uma terceira publicação

O site “20 Minutes” também deu manchete sobre o casal, que passou a virada com o filho do craque, Davi Lucca: “Os fogos do amor: Neymar está mais uma vez em um relacionamento com a atriz Bruna Marquezine”. No texto, destacaram as idas e vindas dos dois. “Neymar encontrou o amor novamente. Seis meses após sua separação, a estrela do PSG e a atriz brasileira Bruna Marquezine estão juntos novamente de forma oficial”, escreveu o site.

Neymar e Bruna Marquezine vivem ‘paixão episódica’, diz imprensa francesa

