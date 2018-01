Está fora! Rueda assume o Chile e deixa comando do Flamengo

Reinaldo Rueda não é mais o técnico do Flamengo. Conforme já era esperado, o treinador colombiano veio ao Rio para comunicar o acerto com a seleção do Chile, deixando o comando do clube rubro-negro pouco mais de quatro meses depois de assumir. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal Globo Esporte e confirmada pelo LANCE! .

Foto: Gilvan de Souza / Flamengo / LANCE!

Rueda comandou o Flamengo em 31 partidas, com 13 vitórias, dez empates e oito derrotas. Convidado para assumir o cargo de coordenador técnico de futebol do Flamengo, Paulo César Carpegiani surge como um dos favoritos para comandar o time rubro-negro neste ano.

Carpegiani comandou o Bahia no ano passado e teve bom desempenho à frente do time, sendo um dos grandes responsáveis pela reação da equipe no segundo turno do Campeonato Brasileiro.

Na manhã desta segunda-feira, Rueda desembarcou no Rio e lamentou o que ele considerou como ‘precipitação’ por parte da imprensa. As palavras, porém, não se confirmaram.

“Uma pena que haja tanta precipitação nas informações e que tenha acontecido tudo isso. Houve um diálogo, um oferecimento, mas ainda não há nada assinado com o Chile”, disse à Fox Sport .