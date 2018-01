Novo estudo mostra que 57% dos pacientes graves nos hospitais brasileiros estão de moderada a gravemente desnutridos

Resultados de um estudo observacional multinacional1 que investigou o estado nutricional na América Latina revelam que os pacientes graves no Brasil não estão recebendo suporte nutricional suficiente.

Os resultados do estudo indicam que:

57% dos pacientes brasileiros em estado grave estão de moderadamente a gravemente desnutridos.

Apenas 14% dos pacientes receberam nutrição parenteral (pela veia), sozinha ou combinada com a nutrição enteral (por sonda).

Apenas 40% das UTIs na América Latina têm uma Equipe Multidisplicinar de Terapia Nutricional exclusiva (médico, nutricionista, enfermeiro e farmacêutico). Hospitais latino-americanos não têm um suporte de nutrição clínica adequado.

Esses resultados são parte do projeto Screening Day na América Latina, que faz parte da iniciativa “Unidos pela Nutrição Clínica”, lançada em 2015 pela Fresenius Kabi, empresa global da área de saúde, especializada em nutrição clínica. O objetivo do estudo foi entender a situação da desnutrição hospitalar em pacientes graves da América Latina, identificando as alternativas para melhorá-la.

O estudo mostra que a nutrição parenteral complementar (pela veia) é capaz de diminuir a deficiência energética. Apesar disso, é uma estratégia terapêutica pouco utilizada nos pacientes que não conseguem receber a nutrição adequada apenas pela nutrição enteral (por sonda).

Os resultados também revelam que as UTIs brasileiras têm uma possiblidade significativa de dedicar mais recursos para a terapia nutricional e, dessa forma, podem melhorar potencialmente os resultados dos pacientes.

