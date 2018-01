Stefanini promove primeiro Hackathon no Rio de Janeiro

Equipes de até cinco integrantes deverão encontrar uma solução criativa e economicamente viável para melhorar a experiência do usuário de telecom

Equipe vencedora levará prêmio de R$ 10 mil

Rio de Janeiro, Janeiro de 2018 – A Stefanini, uma das mais importantes provedoras globais de soluções de negócios baseadas em tecnologia, promoverá no dia 19 de janeiro, em seu escritório na cidade do Rio de Janeiro, o primeiro hackathon local, uma maratona de tecnologia e inovação para profissionais com mentes criativas, que gostam de desafios e querem ver suas ideias saírem do papel.

Os participantes, que serão divididos em grupos de até cinco pessoas, terão como desafio desenvolver uma solução diferenciada e economicamente viável para que as empresas possam aprimorar a experiência do usuário do setor de telecomunicações, por meio de produtos e serviços.

Com o apoio de mentores, tecnologias e metodologias, cada grupo poderá trabalhar em uma solução, durante o período de 10 horas. O projeto vencedor, que será avaliado por uma banca de diretores digitais de grandes empresas – não necessariamente do mercado de telecomunicações –, receberá um prêmio no valor de R$ 10 mil.

“Neste primeiro hackathon, focamos no segmento de telecom. Nas próximas maratonas, que serão realizadas ao longo do ano, queremos discutir ideias para setores como comércio e indústria, especialmente a Indústria 4.0”, destaca Geisa Lopes Costa, Gerente de Negócios da Stefanini e organizadora do evento.

A ideia de estender os hackathons da Stefanini para o mercado do Rio se deve à busca dos profissionais de tecnologia – programador, designer, empreendedor ou gerente de projetos – por novos conceitos e práticas que envolvam a transformação digital.

“Queremos identificar novos talentos, que eventualmente poderão trabalhar em parceria com a Stefanini ou como colaboradores”, ressalta Bruno Mondin, vice-presidente executivo da Stefanini.

Atualmente, a multinacional brasileira conta um ecossistema de inovação capaz de auxiliar as empresas no processo de transformação digital. “Companhias como a nossa precisam consolidar um novo modelo baseado no ecossistema de inovação para continuar se destacando globalmente”, afirma o fundador e CEO da Stefanini, Marco Stefanini.

O Hack With Stefanini, como é chamado o hackathon, é gratuito e está aberto a qualquer profissional que não esteja vinculado à empresa e queira contribuir com seus conhecimentos. As inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de janeiro pelo seguinte endereço: http://stefanini.com/hackathon/.

Anote na Agenda:

Hack With Stefanini

Dia: 19 de janeiro de 2018

Horário: 8h30 às 18h30

Local: Stefanini Rio – Rua do Ouvidor, 91 – Centro, Rio de Janeiro

Sobre a Stefanini:

A Stefanini (www.stefanini.com) é uma multinacional brasileira com 30 anos de atuação no mercado, que investe em um completo ecossistema de inovação para atender as principais verticais e auxiliar os clientes no processo de transformação digital. Com ofertas robustas e alinhadas às tendências de mercado como automação, cloud, Internet das Coisas (IoT) e User Experience (UX), a empresa vem sendo reconhecida com várias premiações na área de inovação.

Atualmente, a multinacional brasileira conta com um amplo portfólio, que mescla soluções inovadoras de consultoria e marketing, mobilidade, campanhas personalizadas e inteligência artificial a soluções tradicionais como Service Desk, Field Service e outsourcing (BPO).

Presente em 40 países, a Stefanini foi apontada, pelo terceiro ano consecutivo, como a quinta empresa transnacional mais internacionalizada, segundo ranking da Fundação Dom Cabral de 2017.

