Quiksilver busca novos investidores na região Centro-Oeste

A região de Goiânia e Brasília estão no foco de expansão da rede de surfwear

O grupo Boardriders, que comercializa as marcas Quiksilver, Roxy e DC Shoes, vê na região centro oeste um mercado para a abertura de lojas da marca. As lojas da rede trazem um mix maior de produtos e atenderão aos consumidores locais que buscam por novidades. A previsão é de abrir 15 novas unidades até o final de 2019 no Brasil.

“As lojas próprias Quiksilver são pensadas justamente para atender aos consumidores mais exigentes e oferecer uma variedade maior de peças de vestuário e acessórios”, comenta Caroline Honorato, gerente de varejo e franquias do Grupo Boardriders, sobre um dos indicadores para a abertura de lojas.

Dados a respeito do universo do franchising reforçam a busca por investidores na região. O eixo Brasília-Goiânia vem despertando o interesse das marcas pela logística, são cidades no centro do país que ajudam na integração Norte-Sul, além do grande potencial de consumo e da procura das marcas nesta região.

Atualmente a marca possui 13 operações em funcionamento espalhadas pelos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Além da região sudeste, os estados do norte e nordeste também estão dentro do foco de expansão da marca.

Para se tornar franqueado, o interessado desembolsa o valor mínimo de R$ 350 mil. As operações da Quiksilver funcionam tanto em shopping centers quanto em lojas de rua e comercializam as três marcas do grupo Boardriders – Quiksilver, DC Shoes e Roxy.

Sobre a Boardriders, Inc.:

A Boardriders, Inc. é uma líder em esportes radicais e estilo de vida. A empresa cria e distribui vestuário, calçados e acessórios de marcas estabelecidas para esportistas radicais do mundo todo. As marcas de roupa e calçados da companhia representam um estilo de vida casual para pessoas de espírito jovem inspiradas pela paixão por esportes radicais ao ar livre.

As marcas Quiksilver, Roxy e DC Shoes têm raízes autênticas e tradição no surfe, esportes na neve e no skate. Os produtos são vendidos em mais de 115 países em diversos canais de distribuição, incluindo lojas de surfe, skate e esportes na neve, lojas próprias, franquias, algumas lojas de departamento e sites de venda online. Para saber mais, acesse os sites das nossas marcas em www.quiksilver.com, www.roxy.com e www.dcshoes.com, ou através das páginas locais www.quiksilver.com.br, www.roxybrasil.com.br, www.dcshoes.com.br.