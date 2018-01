Governo de Andradina volta a multar Rumo/ALL por falta de limpeza e cumprimento de TAC

Andradina

O Governo de Andradina vem mantendo o cerco para que a empresa Rumo-ALL, concessionária responsável pela exploração da ferrovia que corta a cidade, mantenha limpo o entorno da linha férrea.

A empresa não vem cumprindo o TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado com o município. Hoje o TAC prevê a limpeza, além da Rumo ter que manter um funcionário da empresa em caráter permanente, por tempo indeterminado, trabalhando todos os dias úteis do mês na atividade de roçada e limpeza da área. O trabalho inclui a retirada de lixos e entulhos acumulados.

São mais de 80 mil metros quadrados em área urbana sob responsabilidade da Rumo e o secretário de Meio Ambiente, Claudio Gotardo, ressalta também o dano ambiental. “Por várias vezes foi constatado não só pela Secretaria, e pela própria população, o estado de abandono, com vegetação extremamente alta, animais peçonhentos, insetos e lixo, prejudicando toda a cidade”, comenta Gotardo.

Atualmente a empresa já tem multas que podem chegar a R$ 1 milhão, sendo que R$ 550 mil já estão em processo de execução e o restante ainda cabe recurso. No fim do ano passado a Secretaria do Meio Ambiente realizou a limpeza de uma área de 43 mil m² de forma emergencial.

“Estamos dentro das nossas possibilidades fazendo ações para o bem comum, em busca da qualidade de vida da população. Estamos tentando de todas as formas que a empresa cumpra o seu papel e faça a manutenção da área”, finaliza Gotardo.

Legenda: Secretaria de Meio Ambiente do Governo de Andradina teve que limpar 43 mil m² de forma emergencial da linha férrea que é responsabilidade da ALL/Secom’s