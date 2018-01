Flávia Alessandra e Otaviano Costa casam de novo na Tailândia: ‘Inesquecível’

Flávia Alessandra e Otaviano Costa marcaram a viagem para o Sudeste Asiático com um momento especial: onze meses depois de renovar os votos de casamento em Las Vegas, os dois voltaram a se casar na Tailândia, na companhia das filhas, Olívia e Giulia – com quem a atriz divide seus looks -, e dos pais da artista, Hélio e Rachel. “Conhecemos um mundo cheio de beleza natural e tradições e agora estamos indo pro que existe de mais contrastante. A Tailândia e Laos são lindos. Tai (porque sou íntima!) com seus templos e Buddhas divinos e Laos com sua calmaria que até o relógio respeita e muda seu ritmo. E os monges surgem de todos os lados. E foi ali na Tailândia que deixamos nosso melhor registro”, legendou.

'Com direito a barquinho típico', detalhou

Clicada pelo marido em praia tailandesa, ela acrescentou: “Abençoados por nossas filhotas e meus pais. Foi tudo lindo, Ricardo Vargas (guia responsável pelo passeio). Inesquecível. Roberto Cohen (cerimonialista) que se cuide. Casamos de novo sim!!! Com direito a barquinho típico (long tail), músicas escolhidas, chuva de pétalas, plateia e brinde!”, listou.

Em entrevista recente, Flávia contou as mudanças que notou em sua aparência após a quarta década de vida. “Mulher sofre muito nesse quesito, né? Principalmente com a oscilação hormonal depois dos 40. Eu sinto que o corpo fica mais lento, ao engordar, é mais difícil emagrecer. O tônus muda também, afinal, eu tive duas filhas, ambas com bastante barrigão”, relembrou a atriz, cuja nova tatuagem é idêntica a da primogênita. De acordo com a global, os sinais da passagem do tempo não a incomodam mais: “Eu já parei de lutar contra o que sou. O tempo vai trazendo maturidade e você vai aceitando o seu corpo como ele é. Eu como de tudo, de forma equilibrada, tenho meus exames em dia. Mas tomo meu chope no fim de semana, sim! Isso me faz feliz, quando é de forma dosada. Saúde é cuidar da cabeça também. Vá ser feliz! Faça o que dá prazer!”

