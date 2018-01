GuabiTech Protect: Complemento nutricional contra micotoxinas

Novo produto Guabi protege os equinos contra as micotoxinas encontradas em forragens

São Bernardo do Campo, 10 de janeiro de 2018 – O animal para ter um bom desempenho e desenvolvimento necessita de uma nutrição balanceada. E um ingrediente essencial é a forragem. Forragens armazenadas, como silagem, pré-secados e fenos ou até mesmo no pasto estão sujeitas ao contato com os fungos, que produzem substâncias tóxicas, conhecidas como micotoxinas, que são extremamente resistentes e invisíveis a olho nu. As micotoxinas são consideradas um grande problema em países de clima tropical ou subtropical, em função das elevadas temperaturas e das altas taxas de umidade. Estes ambientes criam condições ideais para sua proliferação, o que se agrava por condições impróprias de armazenagem. Seu consumo, ainda que em baixos níveis, geram grande impacto na saúde do animal e nos custos de criação. Elas são capazes de reduzir: a imunidade do animal, a taxa de prenhez, a eficiência produtiva e reprodutiva, causar perdas embrionárias e em casos mais extremos, levar o animal a óbito.

Para ajudar neste combate, a Guabi Nutrição e Saúde Animal lança o GuabiTech Protect. Trata-se de um complemento nutricional balanceado para uso com forragens, que traz em sua formulação uma forma totalmente natural advinda de uma cepa específica de levedura que consegue ligar a maioria das micotoxinas existentes e excretá-las do organismo animal, proporcionando maior segurança à dieta. O complemento ainda oferece incremento calórico e proteico à dieta, vitaminas, macro minerais e micro minerais de fontes nobres, como o Cobre e o Zinco Quelatados e o Selênio Orgânico. A indicação diária de GuabiTech Protect é de 250g para cada 100 kg de peso vivo.

Esta nova tecnologia é totalmente embasada em comprovações científicas e com resultados assegurados pelos mais de 20 anos de pesquisa da Alltech – uma das cinco maiores empresas do mundo no segmento de nutrição animal e a única que conta com laboratório próprio de Nutrigenômica.

